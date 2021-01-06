İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydının Didim ilçesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki kadın evinden ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre; olay Cumhuriyet mahallesi 1027 sokak üzerinde meydana geldi. 2 çocuk annesi 66 yaşındaki Bağdat Gökdinçer'den 4 gündür haber almayan komşuları olayla ilgili yaşlı kadının yakınlarına haber verdi. Kadının evine giremeyen yakınları, durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren emniyet güçleri Gökdinçer'in cansız bedenini buldu.


Emniyet güçlerinin durumu Cumhuriyet Savcılığı'na bildirmesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.