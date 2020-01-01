Didim'de yeni yıl coşkusu mekanlarda kutlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yeni yıl kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. İlçede yaşayan yabancılar ile ilçeye günü birlik gelen tatilciler ile Didimliler yeni yıla müzik eşliğinde eğlenerek girdiler.

Didim'de yeni yılın gözde mekanları kafeler, barlar ve oteller olurken, İlçede yaşayan yabancılar ile ilçeye günü birlik gelen tatilciler ile yeni yıla müzik eşliğinde eğlenerek girdiler. İlçede kutlamaların adresi kafe, bar ve oteller olurken Yalı Caddesindeki restoran otel ve kafeler ise yeni yılda ilgi odağı oldu. İlçede yerleşik olarak yaşayan yabancılar bazı kafe ve barlarda eşleri ve arkadaşlarıyla birlikte müzik dinleyerek karşılarken yeni yıl coşkusun işyerlerine de yansıdı.

Yeni yıla tatil bölgelerinde girmek isteyen günü birlik tatilciler Didim'deki kafe ve otellerin düzenledikleri yeni yıl etkinliklerine ilgi gösterirken Didimlilerde yeni yıla kayıtsız kalmadı. Yeni yılda eğlence mekanlarında çalınan müzik eşliğinde oynanarak ve şarkılara eşlik edilerek girildi.