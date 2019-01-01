Didim'de yeni yılda renkli görüntüler

Aydın'ın Didim ilçesinde yeni yıl kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Didim'de her yıl yeni yıl kutlamaların adresi kafe, bar ve oteller oldu. Didim'de yeni yılın gözde mekanları kafeler, barlar ve otellerin dolu olduğu gözlendi. Yeni yıla tatil bölgelerinde girmek isteyen günü birlik tatilciler Didim'deki kafe ve otellerin düzenledikleri yeni yıl etkinliklerine ilgi gösterirken Didimlilerin bazıları yeni yılı başka şehirde kutladıkları öğrenildi. İlçedeki kutlamalarda mekanlar süslenirken, güne özel bir çok renkli etkinlikler gerçekleştirildi. İlçede yaşayan yabancılarda yeni yılı eğlenerek kutladı.