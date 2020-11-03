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Didim'de yeşil alan çalışmaları devam ediyor

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarına durmaksızın devam ediyor.


Görsel olarak zengin bir kent oluşturmak adına kent genelinde çalışmalarını sürdüren Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde çim kesimi ve temizliği, Mavişehir Pazar yerinde kanal temizliği, Yunus Caddesi üzerinde ruelyaların çit boyama çalışmalarını gerçekleştiriliyor. Bunların yanı sıra ekipler tarafından, Balat Mahallesi'nde, sağlık ocağına iki bank ve Akyeniköy Mahallesi'nde yedi bank montajı çalışmalarını sürdürüyor.


Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Halkımızın daha temiz ve sağlıklı bir kentte yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz belirlenen program çerçevesinde tüm mahallelerimizde çalışmalarına devam edecektir” dedi.

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