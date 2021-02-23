Didim'de yeşil alan çalışmaları devam ediyor

Görsel anlamda zengin bir kent bırakmak için kent genelinde park ve peyzaj çalışmalarını sürdüren Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de, 19 Mayıs Caddesi'nde, Efeler Mahallesi'nde çim kesimi ve temizliği, Çamlık Mahallesi'nde budama ve Akbük Mahallesi'nde yüksek budama çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı A .Deniz Atabay, “Ekiplerimiz kentin tüm mahallelerinde belirtilen program kapsamında çalışmalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.