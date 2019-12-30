Didim'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde, emniyet güçleri yıl başı öncesinde yaptıkları operasyonda çok sayıda kaçak ve bandrolsüz içki ele geçirdi.
Aydın'ın Didim ilçesinde, emniyet güçleri yıl başı öncesinde yaptıkları operasyonda çok sayıda kaçak ve bandrolsüz içki ele geçirdi. Olayla ilgili olarak ta bir şüpheliye işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, Kaçak içki, etil ve metil alkol kaçakçılığıyla ilgili yaptıkları operasyonda 350 Litre şarap, 37 Litre Rakı, 2 Litre Viski, 15 Litre Etil Alkol, 2 Adet Alkol Aroması, 19 adet değişik ebatlarda boş cam şişe ele geçirdi. Olayla ilgili olarak ta M.A. isimli şahıs göz altına alınarak hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem başlatıldı.