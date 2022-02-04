Didim'de yol kenarında ceset bulundu

Cesedin 55 yaşındaki bir şahsa ait oldugu ve bir süre önce hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi.

Olay: Efeler Mahallesi Turhallılar Sitesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Akşam saatlerinde yol üzerinde gezen bir vatandaş, bir villanın önündeki çam fidanlarının bulunduğu yerde hareketsiz yatan birisi olduğunu fark etti. Durumu0 emniyet güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın uzun süre önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet güçleri bölgeyi güvenlik şeridiyle kontrol altına aldı. Cesedin 55 yaşındaki H.Ö. olduğu belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından şahsın cenazesi belediye cenaze hizmetlerince kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.