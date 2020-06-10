Didim'de zabıtalardan Korona virüs denetimi

Korona virüs salgınının ardından ülkemiz genelinde normalleşmeye yönelik adımlar atılırken, bu süreç içerisinde işletmelerin uyacağı kurallar açıklanmıştı. Bu kurallar kapsamında Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan işletmelerde Korona virüse yönelik tedbirleri kontrol ederken, işletmelere kurallar ile ilgili çeşitli uyarılarda bulunup, bilgiler verdi. İlçede hizmet veren işletmelere yeni tip Korona virüsten korunmaya yönelik kontrol amaçlı formlar doldurtan Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafelerin uygulanması, maskelerin takılması, hijyen malzemelerinin kullanılması, müşterilerin ateşlerinin ölçülmesi ve işletmelerde el antiseptiği bulunması konusunda çeşitli uyarılarda bulundu.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki işletmeler de Korona virüs denetimleri periyodik olarak devam edecektir.