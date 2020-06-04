İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de zehir tacirlerine baskın; 1 tutuklama

Aydın’ın Didim ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yapılan baskınlarda 3 şüpheli göz altına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yapılan baskınlarda 3 şüpheli göz altına alındı. Üzerlerinde metamfetamin maddesi ele geçirilirken şüphelilerden biri tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe emniyet müdürlüğü KOM grup amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yapılan baskınlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen Ş.Ö. adlı şüphelide 0.47 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen F.G.Y. ve M.D. adlı şüphelilerde ise 0.40 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Toplamda 0,87 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken Ş.Ö M.D ve F.G.Y emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkartılan şüphelilerden F.G.Y tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.