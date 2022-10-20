İhlas Haber Ajansı

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Didim'de zehir tacirlerine baskın: 3 tutuklama

Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan zehir tacirlerine emniyet güçleri göz açtırmadı.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan zehir tacirlerine emniyet güçleri göz açtırmadı. Yapılan operasyonda göz altına alınan 3 şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu tacirliği yapan şahıslara yönelik olarak farklı yer ve zamanlarda operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda “16.26 gram metamfetamin maddesi, 7.52 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ve 3 bin 945 TL ele geçirildi. Olayla ilgili olarak göz altına alınan M.D, Y.K ve E.K adlı şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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