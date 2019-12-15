İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de zeytin üreticilerine ucuz fidan desteği

Aydının Didim ilçesinde Ziraat Odası öncülüğünde ilçedeki zeytin üreticilerine 10 bin adet Zeytin fidanı dağıtıldı.

Piyasa fiyatının altında kar amacı gütmeksizin satılan fidanlara zeytin üreticileri büyük ilgi gösterdi.


Didim Ziraat Odası ilçede zeytinciliğin gelişmesi ve sertifikalı fidan yetiştirilmesi noktasında kar amacı gütmeden piyasa değerinin altında mal ettiği zeytin fidanlarını tanesi 5 TL'den üreticilerle buluşturdu. 1,5 yaşından büyük gemlik sofralık olarak üreticilere sunulan zeytinler başta Akyeniköy, Akköy, Balat, Batıköy, Denizköy ve Yalıköy olmak üzere merkezdeki çiftçilere de ulaştırıldı. İlk etapta 10 bin adet zeytin fidanını üreticilere ulaştırdıklarını kaydeden Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım “zeytinciliğin gelişmesi ve sertifikalı fidan yetiştirilmesi bu dağıtımı yaptık. Piyasada 12 ila 14 TL arasında satılan fidanları biz üreticiye 5 TL'den ulaştırdık. 10 bin fidan dağıttık; gelecek hafta da 10 bin fidanı üreticiye ulaştıracağız. Çiftçilerimiz için ilerleyen zamanlarda makine ve ekipman gibi malzemelerin daha ucuz temini konusunda aracı olmaya çalışacağız.”dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.