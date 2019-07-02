Didim'de zincir market hırsızları yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, zincir mağazalardan hırsızlık yapan iki zanlıdan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'de Şehit Rıdvan Çakır caddesi üzerinde hizmet veren zincir marketlerin şubelerinden hırsızlık yapan iki şüpheli Emniyet güçlerince yakalandı. Şüpheliler S.Y ile E.Y emniyetteki ifadelerinin ardında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerinden E.Y çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.