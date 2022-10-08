Didim'deki Capris Otel icradan satışa sunuldu

Aydın'ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren Capris Otel, icradan satışa çıkartıldı. 466 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkartılan otel için ilk ihale 29 Kasım'da yapılacak.

Türkiye'de bir zamanlar muhafazakar kesimin tatil için ilk tercih ettiği oteller arasında yer alan Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeki Capris Otel icradan satışa çıkartıldı. Turizm işletme belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca iptal edilmesinin ardından belediyeye yapılan ruhsat başvurusunun da belediye tarafından kabul edilmeyen otelin, 2020 yılının Şubat ayında ruhsatı iptal edilmiş ve tesis belediye tarafından mühürlenmişti.

Deniz sıfır konumdaki 491 odası bulunan tesis, hakkında bir çok davası olduğu öğrenilen iş adamı Fadıl Akgündüz'e ait olduğu ileri sürülen Capris Otel borçlarına karşılık Didim İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icradan satışa çıkarıldı. İlk ihalesi 29 Kasım 2022 saat 11.05, ikinci ihalesi ise 26 Aralık 2022 tarihinde yapılacak tesis için 466 milyon lira muhammen bedel belirlendi.