İhlas Haber Ajansı

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Didim'deki cinayetin 9 şüphelisi adliyeye sevk edildi

Aydın’ın Didim ilçesinde, Abdulkadir Görmez cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, Abdulkadir Görmez cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Didim'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde 6 Ekim gecesi meydana gelen olayda, Abdulkadir Görmez vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayetle ilgili çalışma başlatmış olayda kullanılan bir otomobil ile 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Didim Adliyesine çıkartıldı.


Cinayet şüphelilerinin Mayıs 2021'de işlenen cinayete kurban giden 18 yaşındaki Yusuf Bulgan'ın akrabaları olması ise kan davası şüphesini akıllara getirmiş, ölen Kadir Görmez ise Yusuf Bulgan'ı bıçaklayarak öldüren Murat Görmez'in amcası olması da ihtimalleri güçlendirmişti.


Adliyeye sevk edilen 9 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

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