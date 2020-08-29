Didim'deki el emeği ürünler büyük beğeni topluyor

Didim Belediyesi tarafından açılan Medusa Takı Standı'na ilgi gün geçtikçe artarak devam ediyor. Sergi alanında toplamında 58 stant bulunurken, bu stantlar Didim'de yaz - kış ikamet eden vatandaşlara kura çekimi sonrasında tahsis ediliyor.

Sergide el emeği ile üretilen boncuk, iğne oyası, kolye, bileklik, eşarp, şal, yüzükler, küpeler, tesbih, yağlı boya resimler, el örgüleri, ahşap boyama hediyelikler bulunurken, burada sergilenen el emeği göz nuru ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı misafirlerin büyük ilgi gösterdiği ve eylül ayının sonuna kadar aktif olarak faaliyetlerinin sürdürülmesi planlanan Medusa Takı Standı, her gün saat 17.00 ile gece 24.00 arası vatandaşların ziyaret edebilmesi için açık olacak.