Didim'deki hazine talanı operasyonunda 5 tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği hazine talanı operasyonunun dördüncü ve beşinci dalga operasyonlarında aralarında kamu görevlilerininde olduğu 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bilindiği üzere; Didim'de Hazine'ye ait arazilere işgal edilenlere yönelik dalga operasyonları kapsamında son 10 günde iki ayrı operasyon düzenlenmiş ve çok sayıda şüpheli göz altına alınmıştı. 4. dalga operasyonu sonucunda 1'i, kamu görevlisi olmak üzere iki şüpheli göz altına alınırken, Aydın merkezli 5. dalga olarak adlandırılan son operasyonda Ankara, İzmir, Mardin ve İstanbul illerinde operasyonlarda, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet almak-vermek ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından" 4'ünün kamu görevlisi 17 şüpheli göz altına alınmıştı.

Didim ilçe jandarma komutanlığında gözaltına alınan 2'si bayan, 5'i kamu görevlisi toplam 17 şüpheli Cuma günü sabah saatlerinde jandarma nezaretinde Didim adliyesine getirilmişti.

Olayla ilgili olarak yapılan aramalarda 15 adet cep telefonu, 6 adet flash bellek, 3 adet laptop, 1 adet masa üstü bilgisayar, 12 adet çeşitli belge ve doküman ele geçirilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünde şube müdürü A.Y, Çevre Şehircilik Bakanlığında Uzman memur S.Y.K , Çevre Şehircilik Bakanlığında uzman memur M.S.Y İzmir İl Tarım Müdürlüğünde Mühendis Ö.Ü ve Didim emlak müdürlüğünden M.A'da yer almıştı.

Mahkemeye çıkartılan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünde şube müdürü A.Y, Didim milli emlak memurlarında M.A. E.Y, M.İ ve S.S yer alırken Ö.Ü, M.Ş,T.G, S.Y.K, M.S.Y, M.R.Y, Ö.A.P ve İ.D adli kontrol şartı ile S.T, T.F, M.D ve A.D.Ü mahkemece serbest bırakıldı. Tutuklanan 5 şüpheli cezaevine gönderildi.