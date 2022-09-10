Didim'deki İngilizler, festivalde kraliçelerini unutmadı

Aydın'ın Didim ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen ve ilçede yerleşik olarak yaşayan 65 ülke vatandaşının desteklediği ve 35 ülke vatandaşının stant açtığı “Dünya Didim'i seviyor” festivalinde stant açan İngilizler, İngiltere'de hayatını kaybeden Kraliçe 2.Elizabeth'i unutmadı.

Didim'de bu yıl ilk kez düzenlenen “Dünya Didim'i seviyor” festivali renkli görüntülere sahne olurken festival çerçevesinde stant açan 35 ülke arasında yerini alan İngiltereliler, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i unutmadı. Stantlarına Kraliçe'nin fotoğraflarını koyan İngilizler, kral tacının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kraliçe ile olan fotoğrafı ve taziye mesajlarına yer verdi. Stantta ayrıca Kraliçe Elizabeth'in aile tarihiyle ilgili hazırlanan bir albümde stantın arkasında yer aldığı görülürken, İngilizler ise festivaldeki coşkuya ortak olmadan da geri kalmadı.