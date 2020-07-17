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Didim'deki kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Yasemin Çığırgan (51), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Yasemin Çığırgan (51), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.



Kaza, Didim-Söke yolu Taşburun mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 Temmuz Pazartesi akşamı Didim'deki halk pazarında pazarcılık yapan ve pazar dönüşü evine dönen Hasan Çığırgan (54) yönetimindeki 09 VF 556 plakalı araçla, karşı yönden seyir halinde olan M.A. Y (40) yönetimindeki 45 Y 7512 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücü Hasan Çığırgan ile yanında bulunan eşi Yasemin Çığırgan (51) ağır yaralandı.


Kazada ağır yaralanan Yasemin Çığırgan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın'a sevk edildi. Aydın'da 4 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yasemin Çığırgan yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. 51 yaşında hayatını kaybeden Yasemin Çığırgan, Akyeniköy Mahallesi'nde sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verilirken, Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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