Didim'deki koyda bir kişinin cansız bedeni bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde kayalıklardan düştüğü iddia edilen ve deniz kenarında bulunan 57 yaşındaki Tarık Çalpan'ın cansız bedeni bulundu.

Olay Altınkum Mahallesi 1. Koy mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin kıyıda hareketsiz yattığını gören bir vatandaş durumu polise bildirdi. Ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 57 yaşındaki Tarık Çalpan'ın kıyıdaki yamaçtan aşağıya düşmüş olabileceği üzerinde duruldu. Savcılık incelemesinin ardından Çalpan'ın cansız bedeni deniz kenarından çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tarık Çalpan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi sebebiyle otopsi yapılmak üzere Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.