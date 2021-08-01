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Didim'deki makilik yangını söndürüldü

Aydın’ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Mersindere Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar sonrasında bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangını büyümeden söndürdü.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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