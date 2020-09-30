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Didim'deki operasyonda adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı

Aydının Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden, adliyeye sevk edilen ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre; Didim'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Grup amirliği ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesince hakkında aranması bulunan ve toplam 4 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olan K.A (37) ile Aydın Asliye Ceza İlamat masasınca uyuşturucu madde kullanmaktan aranan ve toplam 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezasının bulunan V.C (31) ile N.A (29) gözaltına alındı.


Emniyet güçlerinin evde yaptığı aramada “2 adet 9mm tabanca,1 adet Gümüş renkli Toplu tabanca, 1 adet 36 kalibre üzerinde Dürbün takılı av tüfeği, 1 adet Pompalı Tüfek, 3 adet tabanca şarjörü, 2 adet komanda bıçağı, 53 adet tabanca fişeği, 47 adet av tüfeği fişeği, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet polis kokardı, 1 adet kelepçe, daralı 9.65 gram esrar maddesi, daralı 13.07 gram metamfetamin, 2 adet reçeteye tabi uyuşturucu etkisi bulunan hap ve 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi” ele geçirildi.


Şüphelilerden N.A emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K .A ve V.C çıkarıldıkları mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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