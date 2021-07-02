Didim'deki operasyonda silah ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucun ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bir evde 3 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda M.Ç isimli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda, 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 41 adet 9 mm tabanca mermisi, 118 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. M.Ç ve A.B isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.