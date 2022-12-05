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Didim'deki operasyonda yakalanan FETÖ üyeleri adliyeye sevk edildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın çalışmaları sonucunda FETÖ/PDY üyesi olmaktan işlem yapılan ve yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan polislikten ihraç edilen 8 şüpheli ve bir organizatör işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın çalışmaları sonucunda FETÖ/PDY üyesi olmaktan işlem yapılan ve yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan polislikten ihraç edilen 8 şüpheli ve bir organizatör işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre; Muğla ve Aydın İl Emniyet KOM Şube Müdürlükleri ile Söke ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM grup amirliği ile Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın çalışmaları sonucunda Didim limanı güneyinden isimsiz bir fiber tekne içerisinde bir çocuk, 8 FETÖ/PDY üyesi ve bir organizatör yakalandı. Organizatör A.H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, FETÖ/PDY üyeliğinden ihraç polis memuru ve komiser oldukları öğrenilen A.K.(35), A.A (52), F.S (37), B.S (34), S.D. (42) M.B.C (34), İ.O (39), M.H.T (52) isimli 8 şüpheli FETÖ/PDY Terör örgütüne üye olmak suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

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