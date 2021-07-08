Didim'deki ruhsatsız otel ikinci kez mühürlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde kamuoyu tarafından 'ikiz kuleler' olarak bilinen ve daha önce kaçak yapı dolayısıyla mühürleme işlemi yapılan Maril Otel, işletme belgesi (ruhsat) olmaması sebebiyle ikinci kez mühürlendi. Daha önce ruhsatsız olduğu için mühürlenen otelde, mühür fekti yapılarak müşteri alındığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda bazı kısımlarının kaçak olması sebebiyle Didim Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince mühürleme işlemi yapılan otel, bu kez işletme belgesinin olmamasından dolayı ikinci kez mühürlendi. İşletme belgesinin (ruhsat) olmamasından dolayı Didim Belediyesi'nce yapılan tebligat, otel sahibinin Aydın 1. İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma kararı aldırmasından sonra ertelenmişti. Didim Belediyesi'nin yürütmeyi durdurma kararının itiraz etmesinin ardından, otelin boşatılması ve faaliyetini durdurması amacıyla alınan son karar tebliğ edildi. Tebligat süresinin dolmasının ardından otelde 14 Haziran 2021 tarihinde mühürleme işlemi yapıldı.

Mühür fekti yapılarak müşteri alınmış

Aradan geçen sürede otel yetkililerinin mühür fekti yaparak oteli yeniden açtıkları ve müşteri kabul ettikleri tespit edildi. İkinci kez otele gelen Didim Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Murat Hacıfettahoğlu ile birlikte zabıta ekipleri işlem yaptı. İşlemler esnasında Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Çevik Kuvvet polisi de otel çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Otel sahibi Ahmet Orak ile bazı otel yetkililerinin işlemleri izledikleri görüldü. Otelin avukatı Murat Sultansu ise yapılan işlemlerin doğru olmadığını ileri sürdü. Otelde konaklayan müşteriler ise yaşanılan durum karşısında olan biteni anlamaya çalışırken, bazı müşterilerin de otelin diğer kapılarından içeriye alındığı görüldü.

Zabıta ekiplerince otelin belirlenen giriş kapıları ile garaj kapıları ekiplerce mühürlendi. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından belediye ekiplerince hazırlanan tutanağın otel yetkililerince imzalanmamasının ardından taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

“Kanunlara göre işlem yapılıyor"

Mühürleme işlemiyle ilgili konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, belediye olarak kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde mahkeme kararı doğrultusunda işlemlerin yapıldığını belirterek, “Didim Belediyesi olarak kanunsuz yapılara ve işletmelere göz yummayacağız. Belediye olarak yaptığımız her işi kanun ve onun ölçülerinde yapmaya devam edeceğiz” dedi.