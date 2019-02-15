Didim'deki talan operasyonunda 2 tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinde, jandarma ekiplerinin hazine arazilerinin talan edilmesi suçlamaları kapsamında gözaltına aldığı 15 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın ve Didim Jandarma komutanlığı ekiplerinin ilçede hazine arazilerinin talan edilmesi suçlamaları kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edilmişti. 12 Şüpheli savcılık sorgusunu ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 12 şüpheliden S.B. ve M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 şüpheli ise şüpheli denetimli serbest kapsamında serbestlik bırakıldı.