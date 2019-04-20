Didim'deki üniversiteli aşçılar yarışmadan madalyalarla döndü

13-14 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen, International İstanbul Culinary Cup düzenlenen yarışmada ADÜ Didim Meslek Yüksekokulu öğrencileri 4 Gümüş madalyayla ilçeye döndü.

Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleşen International İstanbul Culinary Cup'ta ADÜ Didim MYO öğrencileri 4 madalya kazandı. ADÜ Didim MYO Öğr. Gör. Okan Umut Şimşek koordinatörlüğünde öğrenciler yine hünerlerini göstererek önemli bir başarıya imza attı Üniversiteliler kategorisinde yarışan Barış Yolcu, Engin Can Beşler, Ceren Köroğlu ve Cahit Taştan, 20 grup arasından sıyrılarak takım halinde ikinci oldular ve Gümüş madalya kazandı.

Turizm Haftası etkinliklerinde öğrencilerle bir araya gelen Didim ilçe protokolü öğrencileri tebrik edere başarıların devamını diledi.