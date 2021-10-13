Didim'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltındaki 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Aydın ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Didim'de göz altına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güvenlik güçleri “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçunu işledikleri değerlendirilen (4) şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonrasında Aydın'ın Didim ve Söke ilçesi ile Muğla'nın Milas ilçesinde belirlenen 3'ü polis, 3'ü ise jandarma bölgesi, olmak üzere 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 şüpheliye yönelik operasyonda adreslerde F.C, E.K ve A.Ö isimli şüpheliler Didim'de gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise adreste bulunmadığı görüldü. Yapılan aramalarda ise 472,85 Gram Metamfetamin, 5 Adet Sentetik Ecza, 3 Gram Bonzai, 3 Adet Ruhsatsız Tabanca, 1 Adet Namlusu Kesilmiş Ruhsatsız Av Tüfeği, 19 Adet 7,65 Mm Tabanca Fişeği, 5 Adet 9 Mm Tabanca Fişeği ve 2 Adet Uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince göz altına alınan E.K adlı kadın ile F.C ve A.Ö jandarmadaki işlemlerinin ardından Didim adliyesine sevk edildi.