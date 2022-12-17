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Didim'deki yabancı uyruklu vatandaşlar ihtiyaç sahibi okullar için sahneye çıktı

Aydın’ın Didim ilçesinde Didim Kent Konseyi Gönüllüler Çalışma Grubu ve ilçedeki yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların oluşturduğu Didim Glee Club Tiyatro Grubu tarafından ’The Snow Quenn (Kar Kraliçesi)’ adlı oyun sahnelenirken, oyundan elde edilen gelir ihtiyaç sahibi okullara bağışlanacak.

Aydın'ın Didim ilçesinde Didim Kent Konseyi Gönüllüler Çalışma Grubu ve ilçedeki yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların oluşturduğu Didim Glee Club Tiyatro Grubu tarafından 'The Snow Quenn (Kar Kraliçesi)' adlı oyun sahnelenirken, oyundan elde edilen gelir ihtiyaç sahibi okullara bağışlanacak.



Didim Ticaret Odası Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve Didim Kaymakamlığı'nın oluru ile ücretli olarak sahnelenen oyunu Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan, Didim Cumhuriyet Başsavcısı M. Emin Çıplak, CHP Aydın İl Saymanı Dilaver Demir ile ilçede yaşayan çok sayıda yabancı uyruklu vatandaş katıldı.



Jenny Scot'un yazdığı, Lee Mcgowan'ın yönettiği oyunda ilçede yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar rol aldı. The Snow Quenn adlı oyundan elde edilen gelir ise ilçedeki ihtiyaç sahibi okullara bağışlanacağı öğrenildi.

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