İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Didim'deki yangın korkuttu

Aydın’ın Didim ilçesindeki Cennet Koy mevkiinde bulunan makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesindeki Cennet Koy mevkiinde bulunan makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi'nin en güzel sahillerinden biri olan Cennet Koy mevkiinde bulunan makilik alanda çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Rüzgarında etkisiyle kontrol edilemez hale gelen yangının kısa sürede büyümesiyle, çevredeki birçok yerde tehlikeli anlar yaşattı. Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiyesi, Didim Belediyesi'ne bağlı ekipler ve TOMA olay yerine gelerek, müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma işlemleri sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.