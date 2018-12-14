Didim'den Datça'ya uzanan dolandırıcılık köprüsü

Muğla'nın Datça ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, alışverişe gelen müşterilerin kartlarını kopyalayarak para çeken esnaf ile Didim'deki işbirlikçisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Datça İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden 6 mağdurun, kredi kartlarından bilgileri dışarısında para çekildiğini belirtmeleri üzerine başlatılan soruşturmada ilçede balıkçılık yapan S.K. (34) ile Aydın'ın Didim ilçesinde balıkları aldığı Y.A'nın (28) suça karıştığı tespit edildi. Alışveriş için gelen şahısların kartlarını “Bu pos makinesi arızalandı, diğerinden geçeceğim” yalanıyla kopyalayarak hesaplarından para çektiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyon sonucu Datça'da S.K. ve Didim'de ise işbirlikçisi Y.A. yakalandı.

Datça'da esnaflık yapan S.K., İlçe Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadede Didim'de alışveriş yaptığı Y.A. tarafından kendisine kart kopyalama cihazı verdiğini itiraf etti. Şahsın işyerinde yapılan aramada pos makinesi görünümlü kart kopyalama makinası, aracında ise 3 gram uyuşturucu ve evinde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Datça Adliyesine çıkarılan S.K., mahkemece tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderildi.

Didim'de yakalanan ve yapılan soruşturmada 83 tane suç kaydının olduğu anlaşılan işbirlikçi Y.A'nın Datça'ya getirildikten sonra adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin ev ve işyerlerinde isimsiz kopyalanmış çok sayıda kart ele geçirildi. Şuana kadar hesaplarından yaklaşık 15 bin lira çekilmiş olduğunu iddia eden 6 müştekinin emniyete başvurduğu ifade edildi.