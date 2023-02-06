Didim'den deprem bölgelerine yardımlar ulaştırılacak

Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilimizde hissedilen depremde, depremzedeler ulaştırılması için Aydın'ın Didim ilçesinde üç ayrı noktada yardım kampanyası başlatıldı.

Kızılay tarafından Merkez Camiinde, Didim Belediyesince belediye önünde ve Didim Cem Derneğince Cem evinde yardımlar alınmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından ülke genelinde başlatılan yardım seferberliğine Didimlilerde destek oldu. Didim'de 3 ayrı yerde deprem bölgesine gönderilmek üzere çalışma başlatıldı. Kızılay'ı tarafından Merkez Camiinde, Didim Belediyesince belediye önünde ve Didim Cem Derneğince Cem evinde yardımlar alınmaya başladı. Didimliler kampanyaya büyük destek olurken, battaniye, kıyafet, çocuk elbisesi, çocuk bezi, ısınma aletleri, olmak üzere muhtelif birçok yardım malzemesi toplanmaya başlandı. Toplanan yardımlar kolilere konurken, İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca da Kızılay'ın düzenlediği kampanyayı yerinde görerek bilgiler aldı. Toplanan yardımların Aydın Valiliğince gönderilecek tırlara yükleneceği ve Valilikçe belirlenecek program dahilinde deprem bölgelerine gönderileceği öğrenildi.