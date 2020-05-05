Didim'e modern yollar yapılıyor

Didim Belediyesi tarafından yapılan planlamalar doğrultusunda yolların kalitesini artırmak ve standartını yükseltmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi ve İnönü Bulvarının kesiştiği yerde bulunan Belediye Kavşağı bölgesinin modern ve estetik bir görüntüye kavuşması amacıyla, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, elverişli hava şartları içerisinde yoğun bir tempoyla başlatmış olduğu yol bakım ve yenileme çalışmaları tamamladı. Çalışmaların ardından Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yol ve kavşak bölgesinde peyzaj çalışmaları gerçekleştirerek, estetik bir görünüm kazandırdı.

İlk günden bu yana çalışmaları titizlikle inceleyen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Belediye Kavşağı bölgesinde yapmış olduğumuz yenileme çalışmalarımız sona erdi. Yenilenen Kavşak hem ulaşımı rahatlatıp hem de estetik ve modern bir görünüme kavuştu. İlçemizin tüm mahallelerinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.