İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'in amatör takımı maçlarını Söke'de oynayacak

Aydın 1.

amatör küme Didim ekiplerinden Yenihisarspor kulübü, maçlarını Söke'de oynanacağını açıkladı.


amatör küme Didim ekiplerinden Yenihisarspor, Didim'de yan sahanın zeminin bozuk olmasından dolayı maçlarını Söke yan sahasında oynama kararı aldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kulüp yönetim kurulu üyesi Tarık Pelit yan sahanın bozuk olduğunu ve bu konuda ilgililerin herhangi bir adım atmadığından dert yanarak “Hafta sonu iç sahada oynayacağımız 2. hafta müsabakası, talebimiz üzerine Söke Yan sahaya alınmıştır. Bundan sonraki bütün iç saha maçlarımızı Söke'de oynayacağız. Sahamızın zemininin düzeltilmesi için hiç bir yetkili hiçbir işlem yapmadı. Kış nüfusu 90 binin üzerinde olan ilçemizde 4 futbol kulübü bünyesinde yaklaşık 20 takımın kullanımında olan sahamızda, çizgiler ve bilhassa orta saha çevresinde yirmi santimi bulan oyuklar mevcut. Okul takımları da işin içine girince yaklaşık bin kişi bu sahalarda oynuyor. Daha önce yetkililere gittik, sorunumuzu dile getirdik. Saha uygun olmadığı için ev sahibi olarak oynayacağımız bütün maçlarımızı Söke'de oynayacağımızı kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunuyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.