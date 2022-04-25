Didim'in dünyaca ünlü plajlarında çevreci etkinlik

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 2 lisenin öğrencilerinin katılımları ile dünyaca ünlü Altınkum Plajı ve 3'üncü Koy'da temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Deniz Çöpleri Eylem Planı çerçevesinde Didim genelinde bulunan plaj ve koylarda temizlik çalışmalarını sürdüren Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kenti turizm sezonuna hazırlıyor. Deniz Çöpleri Eylem Planı çerçevesinde harekete geçen ekipler, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan ünlü Altınkum Plajı ile 3'üncü Koy'da temizlik çalışması gerçekleştirdi. Plaj ve koyda bulunan izmarit, şişe ve plastik artığı gibi atıkları toplayan ekiplere Didim Denizcilik Anadolu Meslek Okulu ile Yenihisar Anadolu Lisesi öğrencileri de destek verdi. Öğrenciler ve ekipler, Altınkum Plajı ile 3'üncü Koy'u çöplerden arındırdı.