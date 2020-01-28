Didim'in EMİTT Fuarı hazırlıkları tamamlandı

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan, Türkiye ve dünya turizm sektörünü aynı platformda bir araya getiren, 60.000'in üzerinde sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin yer alacağı, sektörün en önemli uluslararası buluşma noktası olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'de Didim Belediyesi, Didim standında yer almak için hazırlıklarını tamamladı.

30 Ocak 2020 – 2 Şubat 2020 tarihleri arasında bu yıl 24.'sü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan EMITT Turizm Fuarı'nda, Didim Belediyesi'nin de yer alacağı Didim standı, 3.Hol B452 nolu standa turizmciler ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek. Didim Standında, Didim Belediyesi başta olmak üzere, Didim Ticaret Odası Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği (DİTAB) ilçedeki oteller, kurumlar Didim'i tanıtıcı broşürler ve hediyelik eşyaları dağıtılacak.