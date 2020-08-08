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Didim'in geceleri de hareketli

Aydının Didim ilçesinde gündüz sahiller tıklım tıklım dolarken, gece ise yoğunluğun Yalı caddesinde oluştuğu görüldü.


Didim'in dünyaca ünlü Altınkum Yalı caddesinin gecesi de gündüzü kadar kalabalık oluyor. Sıcak havadan bunalanlar deniz esintisiyle beraber cadde üzerinde yürüyüş yaparak serinliyor. Didim'de sıcak havadan bunalanlar gündüz deniz kenarına, gece ise Yalı Caddesi'ne akın ediyor. Cadde üzerinde restoran ve kafeler müşterilerini ağırlarken, müzikli eğlence yerleri caddeye renk katıyor. Kimi tatilcilerin ise plajda oturarak denizin keyfini gece çıkardıkları görüldü.


Başta Belediye Barış Kafeteryası olmak üzere diğer kafeler ise en çok tercih edilen yerler olurken, gezmeyi tercih eden vatandaşlar ise Yalı Caddesi üzerindeki 2 kilometrelik alanda yürüyüş yaparak serinlemeyi tercih ediyor.

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