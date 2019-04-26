Didim'in geleneksel 32. Uçurtma Şenliği başlıyor

Didim Belediyesi, her yıl düzenlediği Uçurtma Şenliği'ni bu yıl 28 Nisan Pazar günü Mavişehir pazar yeri yanında saat 12.00'da gerçekleştirecek.

Didim Belediyesi, çocuklara unutamayacakları bir şenlik etkinliği hazırladı. 28 Nisan Pazar günü 32'ncisi gerçekleşecek olan ‘Uçurtma Şenliği', Mavişehir'de pazar yeri yanındaki alanda düzenlenecek. Saat 12.00'da başlaşacak olan şenlik, Didimli çocukları ağırlayacak. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın katılacağı şenlik, Didim'e unutulmaz bir hafta sonu yaşatmaya hazırlanıyor.

Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinin hazırlıklarını tamamladı. Kukla show, yüz boyama, origami gibi eğlenceli etkinliklerin yanı sıra Didim Belediyesi İkram Aracıyla da meyve suyu ikramının yapılacağı şenliğe katılımın her yıldan daha fazla olması bekleniyor.