Didim'in güzellikleri masallarda tanıtılıyor

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile hazırlanan ‘Didim Masalını Anlatıyor" kitabı tanıtımı yapıldı.

Didim'e bağlı Akbük Nurullah Kocabıyık İlkokulu'nda gerçekleşen tanıtım toplantısına Didim İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Gani Solak, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ, Didim masalını yazıyor proje ekibi, okul öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kitabın tanıtım toplantısında konuşma yapan Proje Koordinatörü Özlem Bayrak Mutluay, amaçlarının, projenin başlangıç noktasını güzel ve tarihi kültürel değerlerle örülü Didim'i tüm Türkiye'ye hatta dünyaya tanıtmanın ve Didim'in anlatacaklarını çocuklara ulaştırmanın büyük sorumluluğu olduğu belirtti. Mutluay, 10 kitaptan oluşan 1000 adet kitap seti yani 10 bin adet kitabın basıldığını ifade ederek, “Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje ekibimiz oluşturulduktan sonra yaptığımız toplantılarda Didim'i anlatabileceğimiz ve çocuklarımıza ulaşabileceğimiz en güzel aracın masallar olduğuna karar verdik. Çünkü öğrencilerimizin yaşadığı toplum ve onun değer yargılarıyla bütünleşirken çevreye ve başka insanlara, başka canlılara karşı duyarlı olmasını, hayaller kurabilmesini, Didim'i keşfe çıkmaya hazır hale gelmesini sağlayabilecek Didim'in anlatacaklarını dinlerken farklı evrenlerin kapılarını aralamalarına anahtar olabilecek masaldan güzel bir araç yoktu. Böylece Didim ve masallar birleşmiş Didim Masalını Anlatıyor Projesi çalışmaları başlamış oldu. Proje ekibimiz Didim'in hangi yönlerinin masallarımızda yer alacağını kararlaştırdıktan sonra çeşitli geziler, araştırmalar, söyleşiler yaptı ve masallarımız ortaya çıkmaya başladı.” dedi. Konuşmanın ardından kitapla ilgili öğrencilerin oyunculuğunda çekilen tanıtım videosu izlendi.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ise “Didim Masalını Anlatıyor projesi gerçekten çok güzel. Proje hem Didim'i anlatan hem de öğretmenlik ve eğitim sanatının bütün inceliklerini bu güzel ekip tarafından çok güzel konuşturulduğu mükemmel bir proje olmuş. Didimliler olarak çok şanslıyız. Özel bir yerde yaşıyoruz. Sadece bize ait olmayan, Dünya kültür mirasının bir parçası olan Milet ve Apollon gibi çok kıymetli tarihi eserlerin bulunduğu ve binlerce yıllık geçmişi olan bir şehirde, şehrin son mirasçıları olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Şehrin sahip olduğu kadim kültürü yaşatmak, kendi öğrencilerimizle ve Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerimizle buluşturmak görev ve sorumluluğumuz. Bu hedefler Didim Masalını anlatıyor projesi başlatılmış. 3 yıllık proje ve büyük bir emekten bahsediyoruz. Kitaplarda sadece Didim'in kültürünü görmüyoruz. Didim'e ait olan her şeyi görüyoruz. Apollon, Milet, zeytin ve incir ağaçları da bu proje içerisinde yer alıyor. Çocukların kalbine gidecek en güzel yolu, masalları seçmişler. Didim'de ki her şey masala dönüşmüş. Didim'de 72 ayrı ülkeden misafirlerimiz yaşıyor. Onlar için de proje, Türkçe ve İngilizce olmak üzere çift dilli olarak hazırlanmış. Görme engelli kardeşlerimizde projeden istifade edebilsin diye bütün masallar iki dilde seslendirilmiş.” İfadelerini kullanarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

“Didim Masalını Anlatıyor” projesinde 10 kitaptan oluşan 1000 adet kitap seti yani 10 bin adet kitap basıldı. Kitap, görme engelliler için seslendirilirken, aynı zamanda Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde basıldı.

Konuşmaların ardından projede emeği geçenlere teşekkür belgesi ve plaket takdim edilerek, hatıra fotoğrafı çekildi.