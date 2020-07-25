Didim'in işlek caddesine oturma bankları konuldu

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğünce ilçenin en işlek caddesinde oturma alanları oluşturuldu. İlçenin merkezi olan Cumhuriyet caddesindeki kaldırımları dikilen Jakaranda bitkisinin etrafının peyzaj düzenlemesinin yapılmasının ardından, bitkinin çevresine dairesel olarak ahşaptan oturma alanları konuldu. Belediyenin yaptığı yeni çalışma hem vatandaşlardan hem de esnaflarından tam not aldı.

Belediye başkanı Deniz Atabay ilçenin en işlek caddesinde halkın kullanımı için yapılan bankların büyük takdir topladığını belirterek, vatandaşların ve esnafların dinlenme ve sohbet etme anlamında bir eksikliği giderdiklerini kaydetti.