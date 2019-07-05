İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'in örnek esnafları onurlandırıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde, geçtiğimiz günlerde yolda buldukları parayı gurbetçi vatandaşa teslim eden iki esnaf, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca onurlandırıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, geçtiğimiz günlerde yolda buldukları parayı gurbetçi vatandaşa teslim eden iki esnaf, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca onurlandırıldı.


Oda binasında gerçekleştirilen ve Oda Başkanı Şerif Erul, İkinci başkan Nihat Özçevik ve yönetim kurulu üyelerinin hazır olduğu toplantıda Didimli esnaflar Fırat Durmaz ve Resul Sarı'ya gösterdikleri örnek davranıştan dolayı teşekkür belgesi verildi.


Oda Başkanı Şerif Erul geçen hafta gerçekleşen olayda örnek bir hareket sergileyen Didimli esnafların hareketinin takdire şayen olduğunu belirterek, “Esnaflarımız ahilik geleneğinin bir örneğini sergilediler. Didim adına ve esnafımız adına yaptıkları bu duyarlılık her anlamda takdir edilecek bir davranış. Bizde bu esnaf kardeşlerimizin bu davranışına kayıtsız kalmak istemedik. Didim içerisinde zaman zaman esnaflara yönelik bazı olumsuz söylemler olsa da Didim'de gerçekten işini layıkıyla yapan esnafa sayımız çok daha fazla ve biz oda olarak bundan gurur duyuyoruz. Duyarlılıkları için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.


Didimli esnaflar Fırat Durmaz ve Resul Sarı'da Oda başkanı Erul ve yönetim kuruluna teşekkür edip, yaptıkları hareketin insaniyet namına yapıldığını ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.