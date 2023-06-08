Didim'in pamuğu temiz çıktı

Aydın tarımının tansiyonunu belirleyen pamukta sezon hareketliliği devam ederken, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pamuk tarlalarında kontrollerine devam ediyor. Beyaz altın için sahaya inen ekipler, Pamuk Entegre Mücadele çerçevesinde pamuk zararlılarının takibinin yapılması amacıyla astığı monitör tuzakları kontrol etti. Yapılan incelemelerin ardından tuzaklarda herhangi bir zararlı yoğunluğuna rastlanmadı.