Didim'in sorunları masaya yatırıldı

Toplantıda katılımcılar ilgili mercilere ileterek çözüm yolları ele alındı.

Didim'de ilçenin sorunlarının çözümü ve fikir alış verişi yapılması amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısı Didim Kaymakamı Mehmet Türköz başkanlığında yapıldı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in de son dakika katılım sağlayamadığı toplantıya Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, İlçe Emniyet Serkan Demircioğlu, kurum amirleri, Oda başkanları, siyasi parti ilçe temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Toplantıda ilk konuşan Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Aydın Valisi Köşger'in başka bir toplantı sebebiyle katılamadığını belirtti. Türköz Didim'de kamu hizmetleri konusunda ellerinden gelen her türlü çabayı sarf ettiklerini belirterek “Bu noktada iyi olduğumuz konularda var, eksik olduğumuz noktalarda var. Milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Bazı istekleri anlık, bazıları zaman içerisinde oluyor. Didim hepimizin ve hep birlikte topyekün kalkınma için çalışmalıyız. Didim için istek ve arzuları dinlemek için buradayız.”dedi.

Ardından katılımcılara söz verilirken ilk sözü Didim Ticaret Odası başkan yardımcısı Hikmet Atilla aldı. Didim'in turizm kenti olduğunu belirten Atilla tarih-deniz ve doğasıyla Didim'in ön plana çıktığını söyledi. Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım yapıldığını kaydeden Atilla havası noktasında Didim'in sağlık turizmi için elverişli olduğunu belirtti.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul ise kendisinin küçük esnafı temsil ettiğini ve turizm kenti olan Didim'de küçük esnafın sezondan yeterince faydalanmadığını ileri sürerek, bu konuda farklı adımların atılması gerekliliğine dikkat çekti.

Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir ise Tarın anlamında Didim'in bölgede zeytin varlığıyla ön plana çıktığını belirterek, tarım anlamında hazine arazilerinin çiftçilere verilmesi ve işlenmesi noktasına değindi. Askeriye ve mera alanlarının fazlalığına dikkat çeken Gökdemir Didim'in her sezonda 1 milyon kişiyi ağırladığını ve Pazar sorununun olmadığını kaydetti.

Didim Şoförler ve Otomobilciler odası başkanı Savaş Cengiz ise Taksici esnafların otellerde yaşadıklarını sıkıntıları dile getirirken, İlçe Tarım Müdürü Alamettin Hatipoğlu ise Didim'de zeytin festivali yapılması önerisini dile getirdi. Ardından muhtarlar mahallelerindeki sorunları anlatırken, Otogar, Kültür merkezi ve hastane gibi sorunlar da ele alındı. Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay, belediyenin kendisine ait arsaları olmadığı için Otogar, Kültür merkezi, amfi tiyatro ve Didim Gençlik merkezi projelerinin hazine arazilerine yapılacağını, tüm resmi işlemlerin tamamlandığını ve son imzayı beklediklerini dile getirdi.