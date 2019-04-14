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Didimli balıkçılar ağları toplamaya hazırlanıyor

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, 15 Nisan’da denizlerde başlayacak av yasağı öncesinde sezonun son balıkları ilgi görüyor.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, 15 Nisan'da denizlerde başlayacak av yasağı öncesinde sezonun son balıkları ilgi görüyor.


Didim'de bu yıl lodos ve yağışlar nedeniyle zor bir balık sezonu yaşansa da bereketli bir yılı geride bıraktıklarını belirten Didim Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçı Kerem Tezcan, 15 Nisan'da denizlerde başlayacak av yasağı öncesinde sezonun son balıklarının tezgahlarda yer aldığını söyledi.


Bu yıl Didim'de sardalye, hamsi, çupra ve levrek balığı bolluğu yaşandığını belirten Tezcan, “Denizden hamsi ve sardalyeler gırgırlarla yakalanırken çupra ve levrekler ise paragatlı teknelerle yakalanıyor. Kooperatifimizin 80 üyesi var. Bu yıl hava koşuları bizleri denizde çok zorladı. Son 4 gün dür yağışlar nedeniyle denize yeterince açılamadık. Her şeye rağmen bereketli bir av sezonu atlattık. Didim de balık tüketiliyor ve balığa karşı da ilgi var” diye konuştu.


Denizde balık avlama yasağının 15 Nisan'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği belirtildi.

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