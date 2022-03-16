Didimli balıkçıların ağına köpekbalığı takıldı

Ege Denizi açıklarında avlanan Didim'deki balıkçıların ağına camgöz cinsi köpekbalığı takıldı. Kıyıya çıkartılan köpekbalığı vatandaşları hem korkuttu, hem de şaşırttı.

Dün gece Ege Denizi'ne açılan Didim'deki balıkçıların ağına köpekbalığı takıldı. Balık avının sonlanmasının ardından balıkçılar ağa takılan köpek balığını görünce şaşkına uğradı. 200 kilonun üzerinde olduğu tahmin edilen köpek balığı balıkçı tarafından Didim iskelesinde kıyıya çıkartıldı.

Dev köpek balığını gören diğer balıkçılar ile sahilde gezinen vatandaşlar meraklı gözlerle balığı seyretti. Köpek balığını gören vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kaydederken hem koltukları hem de şaşkına uğradıkları görüldü.

Köpek balığının İzmir balıkçı haline gönderileceği öğrenildi.