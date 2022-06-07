Didimli çocuklar çevre şenliğinde buluştu

Didim Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası'nı "Çevre Şenliği" ile kutladı. Etkinliğe katılan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, belediye tarafından düzenlenen Okullar Arası Maket Yarışması'nda ödül kazanan okullara hediyelerini dağıttı. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile Didim Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan geri dönüşüm hareketi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası nedeniyle düzenlenen Çevre Şenliği ile taçlandırıldı. Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener ile 7'den 70'e birçok Didimli vatandaş katıldı.

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personeller tarafından ilçe genelinde bulunan ilk ve ortaokullarda gerçekleştirilen çevre eğitimlerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen şenliğe öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. 5 binden fazla öğrenciye ulaşan eğitim programının ardından birçok okul, Çevre Şenliği'ne geri dönüştürülmüş malzemelerden yaptıkları eserler ile katıldı. Şenlikte öğrencilere geri kazanım, su kirliliği, hava kirliliği, iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve alınması gereken önlemler gibi birçok konuda eğitimde verdi. Öğrenciler aynı zamanda boyama, tohum ve kompost atölyelerinde eğlenerek öğrendi.

Şenlikte Didim Belediyesi tarafından Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda yetiştirilen domates, biber ve patlıcan fideleri de vatandaşlara dağıtıldı. Didim Belediyesi İkram Aracı da şenlik boyunca vatandaşlara hizmet verdi.

“Dünyamız emin ellerde”

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Didim genelinde bulunan ilk ve ortaokullara yönelik gerçekleştirilen Okullar Arası Maket Yarışması'nın kazananları da Çevre Şenliği'nde açıklandı. Yoğun ilgi gören yarışmanın kazananlarına ödüllerini Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay verdi.

Didimli miniklere çevre duyarlılığını aşılamak için çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Başkan Atabay; "Gerçekten çok basit gibi gözüküyor ama çocukların hem tekil olarak hem de bir araya gelerek ortaya çıkardıkları ürünler çok önemli. Her şeyden önce belirli bir düşünceye dayanıyor. 'Sıfır Atık' projesi dünya için çok önemli. İnsanlık tarihi boyunca dünyayı kirletebildiği kadar kirletti, doğayı yıpratabildiği kadar yıprattı, bunların sonuçlarını da görmeye başladık. Bizim bugüne kadar yaptığımız hataları bizlere çocuklarımız gösterecek diye düşünüyorum, bu yüzden de hayal güçlerini kullanarak, ellerine geçirdikleri malzemeler ile ortaya çıkardıkları bu eserler gerçekten çok değerli. Bizler Didim Belediyesi olarak çocuklarımıza gereken eğitimi vermek için elimizden geleni yaptık, bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz. Çevre duyarlılığını öğrenen Didimli evlatlarımıza yarınlarımızı emanet edeceğiz. Şenliğimizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çocuklarımız ile birlikte yaptığımız etkinliklerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Dünyamız emin ellerde" dedi.