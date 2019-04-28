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Didimli çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi

Didim Belediyesi, her yıl düzenlediği Uçurtma Şenliği’ni bu yılda Mavişehir pazar yeri yanında alanda gerçekleştirdi.

Didim Belediyesi, her yıl düzenlediği Uçurtma Şenliği'ni bu yılda Mavişehir pazar yeri yanında alanda gerçekleştirdi.


Didim Belediyesi, çocuklara unutamayacakları bir şenlik etkinliği hazırladı. 32'ncisi gerçekleşecek olan ‘Uçurtma Şenliği', Mavişehir'de pazar yeri yanındaki alanda düzenlendi. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ile belediye meclis üyelerinin de katıldığı şenlikte Didimli çocuklar unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.


Etkinlikte ayrıca Kukla show, yüz boyama, origami gibi eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte ayrıca Didim Belediyesi İkram Aracıyla meyve suyu ikramının yapıldı.Baskan Atabay şenliğe katılımın her yıldan daha fazla katılım olduğunu belirterek, " Çocuklarımız için yaptığımız her etkinlikte onlarla birlikte olmak bizleri de mutlu ediyor." dedi.

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