Didimli elektrikçilerin 'Fen Adam Belgesi' sorunu çözüldü

Didim'de odaya kayıtlı elektrikçi esnafının Fen adam belgesi sorunu ortadan kalktı. Didimli elektrikçiler her yıl aldıkları belgeyi 2019 yılında odadan alabilecekler.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı elektrikçi esnafının AYDEM ile olan işleri için gerekli olan 'Fen Adam Belgesi'nin son bir yıldır Söke'deki Elektrikçiler odasından almak zorunda kaldı. Didim'den bir esnafın Fen Adam Belgesi'nin ücretlerle ilgili yaptığı şikayetin neticesinde Didimli esnaflar belge için Söke'ye giderek belgeyi alma zorunluluğu getirilmişti. Yaşanan bu sorun Oda Başkanı Şerif Erul'a iletilmesinin ardından harekete geçen Erul konuyu Birlik Başkanı Selahattin Çetindoğan'a ve Söke'de Elektrikçiler Odasına iletti. Yapılan görüşmelerin ardından mevzuat çerçevesinde sorun çözülürken Didim'deki elektrikçiler 2019'dan itibaren belgelerini Didim'deki odalarından alabilecek.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Oda Başkanı Şerif Erul “Odamız yapı itibariyle karma bir oda. Bu sebepten dolayı elektrikçi esnaflarımızın her yıl AYDEM'e vermek zorunda kaldıkları Fen Adam Belgesi'ni yapılan bir şikayetten dolayı Söke'den almak zorunda kaldılar. Bizde yönetime gelince sorun bize aktarıldı. Bizde ilgili yerlerle görüşerek sorunun çözümü için adım attık ve gelecek yıldan itibaren bu belgeyi Didimli elektrikçi esnaf kardeşlerimiz odamızdan alabilirler” dedi.