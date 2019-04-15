Didimli esnaflara ücretsiz girişimcilik ve iletişim kursu

Aydın'ın Didim ilçesinde Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Didim Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle ilçedeki esnaflara girişimcilik eğitimler verilecek.

Didim esnaf ve sanatkârlar odası ile Didim Halk Eğitim merkezi işbirliğiyle Didimli esnaflara girişimcilik konusunda ücretsiz eğitimler düzenlenecek. Konuyla ilgili olarak oda binasında basın toplantısı düzenlenirken toplantıya Oda başkanı Şerif Erul, Halk eğitim merkezi Müdürü Nuri Öner, Oda başkan yardımcıları Nihat Özçevik ve Aslan Balakan, Oda genel sekreteri Ayşe Durmaz ile basın mensupları katıldı.

Didim esnaf ve sanatkârlar odası başkanı Şerif Erul esnafa katkı sağlanması adına kursun açılacağını belirten; “Sezonda esnaflarımıza katkı sunmak, kazançlarını arttırmak ve istihdama katkı sağlamak adına bu kursu düzenlemeyi düşündük. Bu kurslarda ayrıca devletin çıkardığı teşviklerle ilgili de bilgiler paylaşılacak. Bu kursu talep olursa arkasından da devamını sürdürmeyi planlıyoruz. Ayrıca günümüz teknoloji çağı olduğundan e- ticaret konusunda da eğitimler verilecek. Bu eğitimde de reklam, pazarlama ve halkla ilişkiler konusunda da esnaflarımıza bilgiler verilecek” dedi.

Didim Halk eğitim merkezi müdürü Nuri Öner ise kursla ilgili başvuruların Didim esnaf odasına yapılacağını belirterek, ücretsiz olacak kurslar için başvuruların 15 ila 19 Nisan tarihleri arasında yapılabileceğini söyledi.