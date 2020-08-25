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Didimli gençler çevre temizliği yaptı

Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan gençler farkındalık oluşturmak ve çevre duyarlılığına önem vermek amacıyla, Manastır Koyu’nda çevre temizliği gerçekleştirdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan gençler farkındalık oluşturmak ve çevre duyarlılığına önem vermek amacıyla, Manastır Koyu'nda çevre temizliği gerçekleştirdi.


Didimli gençler tarafından gerçekleştirilen çevre temizliği ve farkındalık etkinliği kapsamında, gençler çevreyi temiz tutma görevinin sadece belediyelerin olmadığını vatandaşlarında bu konuda duyarlı olmaları gerektiğinin altını çizdi.


26 poşet atık toplandı


Didim'de yaşayan gençler tarafından Manastır Koyu'nda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında; bölgede bulunan maske poşet plastik, cam şişeler ve birçok madde doğadan arındırılırken yaklaşık 2 saat içerisinde 26 poşet atık toplandı. Gençler herkesin doğaya karşı sorumlu olduklarını belirtirken, çevre temizliği konusunda daha fazla duyarlılık beklediklerini ifade etti.


Başkan Atabay, “Doğamızı temiz tutmalıyız”


Gençler tarafından yapılan çevre temizliği ve farkındalık etkinliği için teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Çöp toplama işinin sadece belediyelere ait olmadığını gençlerimiz bize gösterdi, bu duyarlı davranışları için kendilerine gönülde teşekkür ediyorum. Lütfen çevre temizliği konusunda biraz daha duyarlı olalım ve doğamızı temiz tutalım” dedi.

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