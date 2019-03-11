Didimli gönüllüler okullara desteğini sürdürüyor

Didim Kent Konseyi Gönüllüler Grubu tarafından Didim Arif Nihat Asya İlkokulu öğrencileri için yaptırılan çocuk parkının açılış Kaymakam Türköz'ün katılımıyla yapıldı.

Didim Kent Konseyi bünyesinde bulunan ve ilçede yerleşik olarak yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların yer aldığı Gönüllüler grubunun katkılarıyla Didim Arif Nihat Asya İlkokulunda yapılan parkın açılışı yapıldı. Açılışa İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Milli eğitim müdürü Recep Akdemir, Didim kent konseyi başkanı Osman Ayyıldız, Okul Müdürü Serkan Balı ve Gönüllüler grubu ve öğrenciler katıldı. Açılış öncesinde okul öğrencileri keman ve gitarlarıyla hazırladıkları müzik dinletisini gerçekleştirdiler.

Parkın açılışı öncesinde ilk konuşan Okul müdürü Serkan Balı Okul öğrencilerinin ve velilerin yeni bir park yapılması noktasındaki taleplerine Kent konseyinin duyarsız kalmadığını belirterek, parkın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise konuşmasında Didim'de kışlık nüfusun % 10'nu kadar yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığını ve kentlilik bilincinin yerleştiğini belirterek “1,5 yıldır Didim'de görev yapıyorum. Daha önceki yıllarda da gönüllüler grubu ilçede bir çok etkinlikler yapmışlar; bizde onlardan birindeyiz. Öğrenciler için yapılan bu anlamlı etkinlik için teşekkür ediyorum.”dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Türköz, Kent konseyi başkanı Ayyıldız'a teşekkür plaketi verdi. İlçe milli eğitim müdürü Akdemir de gönüllüler grubu üyelerine teşekkür plaketi verdi.

Kaymakam Türköz daha sonra öğrencilerle birlikte parkın açılışını gerçekleştirdi.